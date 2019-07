Impexmetal: W II terminie wezwania złożono zapisy na 7,14 mln akcji



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W drugim terminie zapisów w ramach wezwania na akcje Impexmetalu złożono zapisy na 7 142 741 akcji po 4,25 zł za sztukę, podała spółka.

"W wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Impexmetal S.A. wraz z następującymi podmiotami: spółką Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w II terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 7 142 741 akcji po 4,25 złote za 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

W I terminie zostały złożone zapisy na łączną liczbę 46 776 642 akcji po 4,25 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 czerwca br.

"Transakcja nabycia w II terminie wezwania akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako nabywający) jest planowana w dniu 11 lipca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 16 lipca 2019 roku)" - czytamy dalej.

Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych., co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Z kolei Boryszew będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 179 299 383 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetalu.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)