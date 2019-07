Jak wyjaśniło CIR, oznaczać to będzie, że Wody Polskie takie uprawnienia przejmą od ministra ds. żeglugi śródlądowej.

Projekt noweli przewiduje ponadto, że w pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę. "Chodzi o to, że opłaty za usługi wodne, ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przed 1 stycznia 2018 r., określano w m sześciennych na godzinę, a dla prowadzonych wyliczeń powinny być przeliczane w m sześciennych na sekundę. Parametry te są niezbędne, bo stanowią składową wzoru służącego do wyliczenia opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie wód do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi" - wyjaśniono w komunikacie.

Regulacja w tej sprawie za wejść w życie od 2020 roku.

CIR dodało, że nowe przepisy przewidują również rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. "Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji oczekiwane jest przyspieszenie wydawania zgód wodnoprawnych, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie +milczącej zgody+" - poinformowano.

Nowe przepisy mają pozwolić także na dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. W projektowanej noweli zapisano m.in., że działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie jak jest obecnie przez Wody Polskie.

CIR poinformowało ponadto, że zmianie ulegną również przepisy określające zawartość wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. "Zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy 2017/845/UE, która wprowadziła wymagania dotyczące określenia zasięgu siedlisk przyrodniczych oraz rozszerzyła katalog działalności człowieka, mających wpływ na stan środowiska morskiego (chodzi o działania, które mają m.in. zastosowanie w analizach społeczno-ekonomicznych)" - wyjaśniono w komunikacie.