"W 2020 roku firma Solaris Bus & Coach S.A. zrealizuje dostawy kolejnych trolejbusów do Włoch. Operatorzy SETA Modena oraz TEP Parma, świadczący usługi transportowe w położonym na północy kraju rejonie Emilia-Romania, złożyli zamówienia na łącznie 18 nowoczesnych pojazdów Solaris Trollino 12. Osiem spośród zamówionych trolejbusów zasili flotę przewoźnika SETA Modena, z kolei 10 trafi do TEP Parma" - czytamy w komunikacie.

Najnowsze Solarisy Trollino 12 zamówione przez obu operatorów to bliźniacze konstrukcje, przy czym te przeznaczone dla Modeny będą przystosowane do korzystania z sieci trolejbusowej o nietypowym napięciu 750V (zwykle jest to 600-650V). Zgodnie z umową, trolejbusy zostaną dostarczone do Modeny w styczniu 2020, z kolei dostawy 10 Solarisów dla TEP Parma odbędą się w kilku transzach, między kwietniem a lipcem przyszłego roku, podano także.

"Wszystkie pojazdy charakteryzować się będą wysoką jakością wykonania oraz dbałością o najdrobniejsze detale. Wyposażone zostaną m.in. w centralny silnik trakcyjny oraz dodatkowo w baterie trakcyjne o pojemności 45 kWh, dzięki którym pojazdy będą mogły pokonać znaczny dystans bez konieczności podłączenia z trakcją wysokonapięciową. Wewnątrz klimatyzowanej przestrzeni pasażerskiej zagospodarowano miejsce dla blisko 80 pasażerów, z czego 24 będzie mogło skorzystać z miejsc siedzących. Siedzenia, podobnie jak wewnętrzne ściany boczne, słupki okienne czy też zabudowę komory baterii pokryte zostaną powłoką antygraffiti. Nie zabraknie także systemu informacji pasażerskiej z zewnętrznymi i wewnętrznymi tablicami kierunkowymi i głośnikami zapowiedzi głosowej oraz energooszczędnego oświetlenia w technologii LED" - czytamy dalej.

Solaris Bus & Coach wprowadził do swojej oferty trolejbusy w 2001 roku. Dotychczas dostarczył blisko 1 500 pojazdów tego typu do klientów z 16 państw; w tym ponad 160 do Włoch, przypomniano w materiale.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

