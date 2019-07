Finlandia: Władze zgadzają się na wizytę rosyjskiego żaglowca

Źródło: PAP

Władze Finlandii zgodziły się na zawinięcie do jednego z fińskich portów rosyjskiego żaglowca Siedow należącego do uczelni morskiej w Kaliningradzie - poinformował w piątek "Helsingin Sanomat". Uznano, że nie narusza to unijnych sankcji wobec Rosji.