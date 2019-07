Nowy prezes w latach 2006-2007 przez niespełna osiem miesięcy kierował już Jastrzębską Spółką Węglową, a ostatnio był wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło.

Włodzimierz Hereźniak jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest doświadczonym menedżerem w branży górniczej i energetycznej, był m.in. w zarządach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu–Zdroju oraz spółek Polski Koks, Remkoks i Węglozbyt.

W poprzednim konkursie, który na początku lipca rada nadzorcza JSW pozostawiła bez rozstrzygnięcia, o funkcję prezesa zarządu JSW ubiegało się pięciu kandydatów, a po rezygnacji z kandydowania b. prezesa Daniela Ozona - czterech. Także w nowym, ogłoszonym 4 lipca, konkursie, o stanowisko prezesa rywalizowały cztery osoby.

3 lipca rada nadzorcza JSW nie wybrała nowego prezesa spółki, rozstrzygnęła natomiast konkurs w części dotyczącej czterech wiceprezesów. Jednemu z nich - wiceprezesowi ds. handlu Rafałowi Pasiece - powierzono pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru właściwego szefa zarządu.

W zarządzie firmy nowej kadencji znaleźli się także dotychczasowy wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko - wcześniej odwołany z tej funkcji przez radę nadzorczą w styczniu br. Nowym wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych został Radosław Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni także wiceprezes ds. pracowniczych Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę w bezpośrednich wyborach. Zarząd JSW został wybrany na trzyletnią kadencję.

11 czerwca br. rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa JSW Daniela Ozona, który kierował firmą od marca 2017 r. W oświadczeniu po jego odwołaniu przewodnicząca rady nadzorczej poinformowała, że wśród przyczyn decyzji rady było m.in. nierealizowanie zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie, niewłaściwy nadzór nad spółkami grupy kapitałowej, nadmierne wydatki na wyjazdy służbowe, ograniczanie radzie dostępu do informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów prowadzonych w spółce, a w efekcie utrata zaufania rady nadzorczej.

3 lipca akcjonariusze JSW nie udzielili Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku. Pozostali członkowie zarządu JSW - także ci odwołani ze stanowisk w styczniu br. - otrzymali absolutorium, ponownie jak wszyscy członkowie rady nadzorczej JSW.

