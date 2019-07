Warto zaznaczyć, że od października 2017 znacząco zmieniły się wymagania co do kształtowania komitetów audytu w radach nadzorczych. Zmiany te mogły pociągnąć za sobą konieczność zatrudnienia nowych osób, o szczególnych kompetencjach i dodatkowo spełniających kryteria niezależności wobec spółki.

Gdy spojrzymy na dane, to jednak okazuje się, że premia za zasiadanie w komitecie audytu nie jest wysoka. Członek komitetu audytu zarobił przeciętnie około 2% więcej niż bezfunkcyjny członek RN. Przewodniczący komitetu audytu otrzymał przeciętnie około 12% więcej. Spełnianie kryterium niezależności z kolei w ogóle nie przekładało się na różnice w wynagrodzeniu. Jeżeli pominiemy w analizach to, jaką funkcję w radzie pełnił członek komitetu audytu (przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rady będziemy rozpatrywać razem), to okaże się że członkowie niezależni zarabiają ponad 10% mniej niż zależni. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że przewodniczący rady nadzorczej często są właścicielami spółek, pobierającymi wysokie wynagrodzenia. Bycie właścicielem sprawia, że są oni członkami zależnymi.

Wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach z różnych branż

Najwyżej opłacaną branżą w radach nadzorczych w 2018 roku była telekomunikacja, która w tym roku wyprzedziła nawet banki. Ostatnie miejsce podium zajęła energetyka, z dużo niższymi poborami. Najniższe wynagrodzenia otrzymali członkowie rad w firmach z branży gier, mediów i działalności inwestycyjnej. Szczególnie w przypadku ostatniej branży były to spółki dużo mniejsze niż pierwsza trójka.

Mediany wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek z różnych branż / Media

Najwyższe zarobki w radach nadzorczych w 2018 roku

W 2018 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał przewodniczący rady nadzorczej Comp SA. Przedstawiona kwota zawiera jednak świadczenia z tytułu zakazu konkurencji za poprzednio pełnioną funkcję prezesa zarządu. W przypadku drugiego w zestawieniu przewodniczącego rady nadzorczej J.W. Construction nie jesteśmy w stanie określić skąd tak wysoka kwota, jednak podobnie jak trzeci, przewodniczący RN Getin Holding, jest on większościowym udziałowcem w spółce, w której przewodniczy radzie nadzorczej. Jedyną osobą w pierwszej piątce niepowiązaną kapitałowo ze spółką jest przewodniczący Pfleiderer SA.

Najwyższe wynagrodzenia wśród osób zasiadających w radach nadzorczych w 2018 roku (w każdej ze spółek wynagrodzenie dotyczy przewodniczącego rady nadzorczej) / Media

W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW” przeanalizowane zostały dane na temat wynagrodzeń 2147 członków rad nadzorczych (w tym 1635, którzy przepracowali cały rok) z 366 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

