Roman Przybył został odwołany z funkcji prezesa Elektrobudowy



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała z dniem 22 lipca Romana Przybyła z funkcji prezesa, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała z dniem 11 lipca przewodniczącego rady nadzorczej Jacka Podgórskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, tj. do 20 października 2019 r.

Jacek Podgórski "doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako prezes zarządu, dyrektor generalny Anwilu (2014-2018), dyrektor finansowy, członek zarządu Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz jako dyrektor finansowy, członek zarządu Orlen Asfalt (2006-2007). W latach 1997- 2003 związany z Grupą Banku Pekao, jako m.in. zastępca dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz członek zarządu, dyrektor finansowy w Pekao Development i Pekao Leasing. Od 1994 do 1997 roku pracował dla Petrobanku, obecnie PKO Bank Polski, gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na GPW w Warszawie. W ramach swoich zawodowych obowiązków m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz procesy wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym Był odpowiedzialny za portfel kredytów konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)