Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł 1,1 proc. do 2.310,31 pkt., WIG zniżkował 0,9 proc. do 60.249,72 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,7 proc. do 4.010,87 pkt., a sWIG80 stracił 0,2 proc. do 11.925,65 pkt.

WIG20 rozpoczął sesję kilka punktów powyżej środowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę spadkową, która wyraźnie przyspieszyła około godz. 15.00. WIG20 naśladował zachowanie niemieckiego DAX, który o tej godzinie zapoczątkował wyraźny trend zniżkowy.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki – najbardziej stracił turecki BIST100 (ok. 1,3 proc.). Odmiennie wyglądała sesja na rynku rosyjskim – indeks RTS wzrósł ok. 0,7 proc.

Obroty na GPW wyniosły 692 mln zł, z czego 596 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX stracił 1,14 proc., a S&P500 zniżkował 0,22 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Play – spadek o 2,9 proc., PZU – o 2,5 proc. i mBank – o 2,3 proc.

W ciągu sesji inwestorzy dowiedzieli się, że Nationale-Nederlanden OFE zmniejszyło zaangażowanie w PZU poniżej 5 proc. – fundusz posiadał ok. 4,86 proc. akcji ubezpieczeniowej spółki na dzień zawiadomienia.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 2,7 proc., KGHM – o 0,8 proc. i Orange – o 0,8 proc.

Kurs Orange zakończył sesję niespełna 1 proc. zwyżką, choć tuż po otwarciu zyskiwał ponad 5 proc.

Po zamknięciu środowej sesji Orange poinformował, że wypracował w II kwartale 710 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL), o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem - analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka wypracuje wynik na poziomie 688,7 mln zł.

Podczas sesji napłynęła na rynek informacja agencji Bloomberg, że analityk VTB Capital Ivan Kim podwyższył rekomendację dla Orange ze „sprzedaj” na „trzymaj”, wyznaczając cenę docelową akcji na 6,5 zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Forte – spadek o 12,5 proc. i TIM-u – o 10,8 proc. Zniżkowała także cena Rainbow Tours – o 1,9 proc.

Cena Forte była najniżej od maja 2019.

Przed rozpoczęciem czwartkowej sesji Forte podało, że skonsolidowana EBITDA spółki według wstępnych szacunków wyniosła w II kw. 27 mln zł w stosunku do 35 mln zł przed rokiem.

Przed zakończeniem czwartkowej sesji Rainbow Tours poinformował, że przychody ze sprzedaży w czerwcu 2019 wyniosły 232,3 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku oznaczało wzrost o ok. 11,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Compu – wzrost o 5,4 proc. i Torpolu – o 4,5 proc. Zwyżkowała również cena ZM Kania – o 3,5 proc.

W środę wieczorem ZM Kania podały, że wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko Rubin Energy, w którym przedmiotem sporu objęte zostały zobowiązania tego podmiotu względem Kanii na kwotę ok. 331,2 mln zł.

