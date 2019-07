Ustawa ws. cen prądu przewiduje, że uprawnieni do odbioru energii po zamrożonej cenie powinni złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Nie dotyczy to tylko gospodarstw domowych. Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca.

Emilewicz przyznała podczas piątkowej konferencji prasowej, że czasu na złożenie takiego oświadczenia jest niewiele.

"Sama odebrałam kilkadziesiąt telefonów od mikro+ i małych przedsiębiorców, którzy zwracają uwagę, że tego czasu jest niewiele. Dlatego dziś minister Tchórzewski (minister energii Krzysztof Tchórzewski) i rzecznik małych i średnich firm bardzo szeroko dystrybuują wiedzę (...) Zachęcamy wszystkich do skorzystania i do złożenia wniosków, bo to warunek sine qua non (konieczny - PAP) do skorzystania z tego wsparcia" - mówiła.

Minister pytana była o to, czy ten termin zostanie wydłużony. "Termin jest ustawowy, więc przedłużenie go - rozumiem - będzie trudne, ponieważ jest to zapisane w ustawie" - powiedziała.

"Rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat. Wiem, że Kancelaria Premiera również zastanawia się, jak zmierzyć się z tym problemem. Być może ten termin będzie przedłużony, ale to nie moja decyzja (...). Zobaczymy, czy można to zrobić bez interwencji legislacyjnej" - dodała. (PAP)

