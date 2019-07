Kurs akcji Ultimate Games wzrósł o 2,16% na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Akcje spółki Ultimate Games zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,16% i wyniósł 23,7 zł.

Ok. godziny 9:20 kurs rósł o 0,43% do 23,3 zł

Jest to 6. debiut na rynku głównym w 2019 roku i jednocześnie 5. przejście z NewConnect w tym roku.

"To jednocześnie 10. spółka w sektorze gier, który jest bardzo popularny w tym roku na GPW" - powiedział członek zarządu Giełdy Piotr Borowski podczas debiutu.

"Jesteśmy na początkowym etapie rozwoju. Z mojej perspektywy najważniejsze są premiery, która są zapowiedziane. Zarówno II półrocze jak i przyszły rok powinny być mocne" - zapowiedział prezes spółki Mateusz Zawadzki.

"Wierzę, że mając tak szerokie portfolio wydawnicze jesteśmy w stanie rok do roku dosyć istotnie zwiększać swoje przychody i zyski" - dodał prezes.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka była notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

