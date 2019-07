Biały Dom potwierdził oficjalnie, że 1 września prezydent weźmie w Warszawie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent "będzie uczestniczył w ceremoniach upamiętniających (rocznicę) i odwiedzi miejsca pamięci w Warszawie" - głosi komunikat.

W Danii Trump weźmie udział "w serii dwustronnych spotkań i spotka się z liderami biznesu" - napisał Biały Dom.

We wtorek Trump powiedział dziennikarzom przed Białym Domem, że złoży wizytę w Polsce. "Nie mogę się doczekać" - dodał.

"Mamy z Polską bardzo dobre stosunki" - oświadczył Donald Trump. Prezydent poinformował, że strona polska wystosowała dla niego zaproszenie. "Nie mogę się doczekać (tej wizyty). Lubię ten naród" - powiedział amerykański prezydent.

Przypomniał, że podczas swojej poprzedniej wizyty w Polsce w 2017 r. wygłosił przemówienie, które uznano za "wspaniałe". "Myślę, że Polacy to wspaniali ludzie" - podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda 12 czerwca w Waszyngtonie powiedział, że Donald Trump otrzymał zaproszenie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "I wiele wskazuje na to, że robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział - mówił Duda.

Poprzednia wizyta Donalda Trumpa w Polsce odbyła się w lipcu 2017 roku. Trump wziął udział w szczycie Trójmorza w Warszawie i spotkał się w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą.

>>> Czytaj też: Niemcy odmawiają USA. Berlin nie weźmie udziału w ochronie cieśniny Ormuz