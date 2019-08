Potencjalny kupiec może złożyć ofertę na Mennica Legacy Tower ok. września



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Wytypowany przez Golub GetHouse potencjalny oferent za zakup kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower rozpoczął proces due diligence projektu, poinformował prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki. Według niego, wiążąca oferta może zostać złożona "w okolicach września".

"Około czterech tygodni potrwa due diligence techniczno-technologiczny związany z ewentualnym zakupem Mennica Legacy Tower, a w okolicach września potencjalny oferent może zdecydować się na złożenie wiążącej oferty lub wycofać się z procesu" - powiedział Zambrzycki na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że oba budynki kompleksu o łącznej powierzchni biurowej 65 630 m2 są już wynajęte, w tym Budynek Zachodni na 15 lat, na rzecz firmy WeWork, a Wieża na 10 lat na rzecz mBanku.

Prezes Mennicy zasugerował, że decyzja o ewentualnej sprzedaży kompleksu będzie miała wpływ na decyzję spółki o wypłacie dywidendy w przyszłym roku.

"Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, co spowoduje pojawienie się sporej kwoty na rachunkach Mennicy, to zakładam, że większa część tej kwoty przejdzie na konta akcjonariuszy w ramach dywidendy" - powiedział.

W maju tego roku prezes Zambrzycki zapowiadał, że jesienią spółka będzie podejmować decyzję w kwestii potencjalnego pełnego zaangażowania lub sprzedaży posiadanego udziału w warszawski wieżowiec Mennica Legacy Tower.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)