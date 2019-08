Udział Indii w światowym eksporcie wzrósł do 1,71 proc. w pierwszym kwartale 2019 r. z 1,58 proc. w czwartym kwartale 2017, jak wynika z danych opracowanych przez Bloomberg. Udział pozostałych gospodarek z azjatyckiej dziesiątki największych w tym samym okresie odnotował spadek.

Przyczyną tego stanu jest po części fakt, że Indie nie są tak zintegrowane z globalnymi łańcuchami dostaw, jak ich konkurenci, co oznacza, że eksporterzy są chronieni przed rosnącym napięciem w regionie. Tak podsumował tę sytuację prezes banku centralnego Shaktikanta Das w niedawnej rozmowie: „Indie nie są częścią globalnego łańcucha dostaw, tak więc napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami nie wpływają na nas tak silnie, jak na inne gospodarki”.

Chiny to największy nabywca towarów z Korei Południowej i Japonii i to właśnie rynki tych dwóch krajów odczuły sytuację najdotkliwiej w całej Azji. W przypadku Indii, Chiny są trzecim co do wielkości rynkiem, po USA i Wielkiej Brytanii.

„Naszą największą zaletą jest to, że zarówno nasz koszyk produktów, jak i koszyk rynkowy są dość zróżnicowane”, powiedział Rakesh Mohan Joshi, profesor w Indian Institute of Foreign Trade w Delhi.

Według Ajaya Sahai, dyrektora generalnego i dyrektora generalnego Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych, napięcia handlowe między USA i Chinami dały Indiom możliwość zwiększenia eksportu do obu krajów.

Według danych indyjskiego Ministerstwa Handlu, eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł w największym od sześciu lat tempie, podczas gdy eksport do Chin wzrósł o 31 proc., co jest drugim najwyższym rocznym poziomem tempa wzrostu od ponad dekady.

„Chiny są skłonne zapewnić Indiom większy dostęp do rynku niż kiedykolwiek wcześniej”, powiedział Sahai, wskazując na ów większy dostęp do produktów takich jak ryż, owoce i warzywa oraz potencjalnie większy eksport farmaceutyków i komponentów samochodowych do Chin.

Z drugiej strony, eksport z Indii do Stanów Zjednoczonych może mocno wyhamować. Prezydent Trump skrytykował kraj za nałożenie ceł na amerykańskie produkty i wycofał koncesje handlowe na indyjskie produkty o wartości 6,3 mld dolarów. Indie odpowiedziały zwiększeniem ceł na ponad 30 amerykańskich produktów.

Jednocześnie ta względna odporność Indii na napięcia handlowe może się wkrótce skończyć. Eksport zmalał w czerwcu o 9,7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, co stanowi największy spadek w tym sektorze gospodarki od ponad trzech lat.

