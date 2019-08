Konsorcjum Budimeksu podpisało aneks do prac na A1 o wartości 41,96 mln zł netto

Przez niemal 30 lat w UE wzrosła emisja CO2 pochodząca z transportu. To jedyny sektor, w którym nie nastąpiła poprawa. Tymczasem transport drogowy, według danych Europejskiej Agencji Środowiska, odpowiadał do niedawna za około 20 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Jak to zmienić?