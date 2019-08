"Jestem bardzo rozczarowany nowym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu obroni, w wyniku którego czterej ukraińscy żołnierze zostali zabici przez siły kontrolowane przez Rosję, zwłaszcza w czasie, gdy nowy prezydent Ukrainy podejmuje kroki w kierunku pokoju" - napisał Volker na Twitterze.

Wcześniej we wtorek w centrum prasowym ministerstwo obrony Ukrainy podano, że we wrogich ostrzałach w Donbasie zginęło czterech żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych.

Przedstawiciel ministerstwa Dmytro Huculak poinformował, że bojownicy we wtorek ok. godz. 1 w nocy czasu miejscowego (północ w Polsce) przez godzinę ostrzeliwali ukraińskich żołnierzy w pobliżu miejscowości Bohdanowka w obwodzie donieckim. Ok. godz. 10 przeprowadzono ostrzał w pobliżu miejscowości Pawłopol.

Nocą z 20 na 21 lipca wszedł w życie rozejm na czas żniw, zakładający bezterminowy zakaz otwierania ognia. Rozejm żniwny to wynik ustaleń trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie Donbasu, która zbiera się w Mińsku na Białorusi. Zasiadają w niej reprezentanci Ukrainy, Rosji oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W spotkaniach tych uczestniczą także wysłannicy separatystów.

