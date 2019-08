Francuski lider poparł inicjatywę ukraińskiego przywódcy.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe Zełenskiego, prezydent Ukrainy wezwał liderów państw "normandzkiej czwórki" do bezzwłocznego spotkania w celu zachowania procesu pokojowego oraz uzgodnienia kolejnych kroków ukierunkowanych na rozwiązanie konfliktu.

Emmanuel Macron wyraził pełne wsparcie ukraińskich pomysłów, zgodził się co do konieczności organizacji w najbliższej przyszłości spotkania na wyższym szczeblu, które powinien poprzedzać szczyt liderów "normandzkiej czwórki".

Prezydent Francji dodał, że skontaktuje się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel, żeby uzgodnić szczegóły spotkania.

Informując o śmierci we wtorek żołnierzy w Donbasie, Zełenski zauważył, że nie był to pierwszy ostrzał ze strony przeciwnika, który miał na celu zerwanie zawieszenia broni rozpoczętego przez ukraińską stronę.

Prezydent Ukrainy powiadomił także o innych krokach podjętych przez jego rząd w celu pokojowego uregulowania konfliktu na wschodzie kraju, a w szczególności o przywróceniu infrastruktury i wymianie jeńców.

Poza tym Zełenski poinformował Macrona o przeprowadzonej w środę rano rozmowie z Putinem, podczas której wezwał on do wpłynięcia na separatystów, by ci wypełniali zobowiązanie do przerwania ognia oraz do wydaniu Ukrainie więzionych marynarzy i innych jeńców.

"Normandzka czwórka" to grupa tworzona przez przywódców Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji, którą powołano w 2014 roku w celu rozwiązania konfliktu w Donbasie. (PAP)