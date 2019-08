Echo rozpoczęło budowę Osiedla Stacja 3.0 we Wrocławiu na ok. 240 mieszkań



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Echo Investment rozpoczęło prace przy budowie Osiedla Stacja 3.0 we Wrocławiu, obejmującego ok. 240 mieszkań, podał deweloper.

"Kameralne Osiedle Stacja 3.0 będzie się składało z dwóch budynków z dużą przestrzenią dla mieszkańców, pozwalającą na odpoczynek na świeżym powietrzu. Mieszkania w Osiedlu Stacja 3.0 wyposażone będą w rozwiązania smart, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo codziennego życia" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment od 12 lat działa we Wrocławiu. Dotychczas wybudowało i dostarczyło wrocławianom blisko 700 mieszkań, m.in. przy ul. Przy Słowiańskim Wzgórzu, Grota-Roweckiego 111 czy w osiedlu Zebra. W budowie ma jeszcze apartamenty w Ogrodach Graua przy ul. Sopockiej. Deweloper zbudował również centrum handlowe Pasaż Grunwaldzki, czy pięć bardzo dobrych biurowców: Aquarius, Sagittarius Business House, Nobilis Business House, West Gate oraz West Link, przypomniano w materiale.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

