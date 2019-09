W poniedziałek odbywają się rozmowy polskiej i amerykańskiej delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Na wstępie tych rozmów, Duda powiedział, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który przełożył swoją wizytę w Polsce w związku z nadchodzącym nad Florydę huraganem Dorian, była dla niego "oczywistym wyborem".

"Jestem niezwykle wdzięczny, że w tym ekspresowym tempie, wobec nowej sytuacji pan wiceprezydent razem ze swoją małżonką przybył do Polski, że pan wiceprezydent reprezentował wczoraj Stany Zjednoczone, żeby była to reprezentacja na najwyższym możliwym w tym momencie poziomie, jestem za to ogromnie wdzięczny" - powiedział prezydent.

Duda wyraził też radość z poniedziałkowego spotkania i możliwości dyskusji na temat spraw, które w obszarze współpracy między Polską a USA są kwestiami najistotniejszymi. "Cieszę się, że są nasi współpracownicy, od kilku dni dyskutujemy te ważne kwestie, były już wcześniej spotkania z panem ambasadorem Boltonem, pan minister Naimski też spotkania odbywał w związku z kwestiami energetycznymi, będziemy to dzisiaj kontynuowali i kolejny etap polsko-amerykańskich spotkań dzisiaj odbędziemy. Cieszę się z tego ogromnie" - oświadczył.

"Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze w tym roku kontynuować te dyskusje i realizować naszą współpracę. Liczymy na to, że mimo wszystko będzie taka możliwość, żeby pan prezydent Donald Trump odwiedził Polskę jeszcze w tym roku oficjalnie. Wiem, że są takie plany i mam nadzieję, że uda się je zrealizować" - dodał prezydent.

