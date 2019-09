Premier Morawiecki uczestniczył w poniedziałek w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej–Sygietyńskiej w podwarszawskim Pruszkowie.

"Tak jak Google nie zastąpi wam wiedzy, nauczyciela, tak Facebook nie zastąpi wam przyjaciół, koleżanek, kolegów, których poznajecie w szkole - pamiętajcie, że to szkoła jest tym podstawowym miejscem, gdzie rodzi się wiedza" - mówił do uczniów szkoły Morawiecki.

Premier nawiązał do rymowanki "ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz", mówiąc, że to "bardzo słuszne" powiedzenie. Wyraził również opinię, że "nauka to do potęgi klucz też (...) dla wszystkich mądrych państw i mądrych narodów". Dlatego - dodał - "im więcej tej nauki zostanie w głowach dzieci, tym będzie lepiej".

"Wiem, że wchodzimy teraz w ten moment, gdy reforma szkolnictwa jest na pewnym zakręcie, jest pewien sprawdzian tej reformy" - podkreślił premier. Wyraził jednocześnie wiarę, że "wszystko pójdzie dobrze". Dodał, że "trzeba dać czas, żeby się to wszystko ułożyło".

Premier wyraził też nadzieję, że te zmiany, "odpowiadające na wiele potrzeb" uda się wdrożyć "w sposób łagodny" i że "pójdzie to całkiem nieźle". "Zobaczycie za kilka miesięcy, że reforma ta będzie dobrze służyła uczniom" - dodał Morawiecki.

W wydarzeniu wziął udział także wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który powiedział, że przy rozpoczynaniu reformy edukacji miał przeczucie, że "nie będzie łatwa". Przekonywał, że "edukacja jest bardzo ważną częścią naszego życia, a może (...) jedną z najważniejszych. Dlatego tak ważne było, żebyśmy tutaj uzyskali konsensus. Ja mogę powiedzieć szczerze: na Mazowszu to się panie premierze udało, nie było problemów, my tę reformę dzisiaj symbolicznie kończymy" - powiedział, zwracając się do premiera.

Sipiera podziękował też wszystkim samorządowcom, że się udało, że przeszło z godnością, z zaangażowaniem organów prowadzących, nauczycieli, pracowników. "Dziękuję, kłaniam się nisko" - dodał.

Wojewoda mazowiecki zwracając się do obecnych na uroczystości rodziców uczniów mówił: "Zostawiacie swoje największe skarby w szkole. Nie ma większego skarbu niż dziecko". "Chcę, byście mieli poczucie, że wszyscy dbamy o to, jak będzie to pokolenie najmłodszych Polaków wychowywane, jakie będą miały warunki nauczania i to nigdy nam nie schodzi z naszych decyzji, ale również tego, że przeznaczamy odpowiednie środki, odpowiednie warunki i wyposażenie, żeby dzieci miały poczucie, że mają +Dobry start+, mają podręczniki, mają środki finansowe, by bez problemu uczyć się w tym nowym roku 2019/2020" - mówił wojewoda mazowiecki.

Życzył uczniom, by "przepięknie ten okres pierwszego roku przeszły i już myślały o feriach zimowych (...) i wakacjach".

Sipiera zwrócił się też do nauczycieli: "Jesteście najważniejsza grupą, która może, a nawet powinna o tym myśleć, że przynosicie to, co jest dziś, w przyszłość, bo dajecie największą wartość: wiedzę, wartości, nauczacie młode pokolenie Polaków. Dlatego życzę wam, byście nigdy tej wiary nie stracili, byście byli przekonani, że wasz zawód jest absolutnym topem w zawodach, które wykonują Polacy". Życzył im udanego roku szkolnego 2019/2020.

Wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2019/2020 na Mazowszu zakończył występ chóru zespołu "Mazowsze" oraz wspólne zdjęcie dzieci rozpoczynających naukę w pruszkowskiej placówce. Naukę tam rozpoczęło sześć klas pierwszych i dwie zerówki. W sumie prawie 200 dzieci.

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. W pierwszych klasach liceów uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników - 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia - 109,7 tys. uczniów.

W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 220 tys. słuchaczy, a w szkołach dla dorosłych (podstawowych i liceach) ok. 142 tys. słuchaczy.

2 września to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

>>> Czytaj też: E-papieros groźny jak dopalacz. Do szkół i rodziców trafi ostrzeżenie