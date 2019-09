ATM miało 1,45 mln zł straty netto, 4,81 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - ATM odnotowało 1,45 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,81 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,79 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 33,88 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 0,65 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 71,47 mln zł w porównaniu z 67,35 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Analizując wyniki tego okresu należy wspomnieć o:

- wzroście przychodów całkowitych o 7% r/r, do czego przyczynił się wciąż rosnący Segment Usług Centrów Danych (+15% r/r) oraz utrzymujące się od początku 2016 r. na zbliżonym poziomie przychody z Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (wzrost o 1% r/r w I poł. 2019 r.);

- niewielkim spadku kosztów własnych sprzedaży w porównaniu do I poł. 2018 r., przy wspomnianym powyżej rosnącym trendzie przychodów;

- poprawionej o 2,7 pkt proc. rentowności sprzedaży całkowitej (do 61,3% w I poł. 2019 r.) - jako konsekwencji czynników wymienionych w tiret poprzednich;

- wyższych o ok. 2% r/r kosztach ogólnego zarządu, co wynikało głównie z konieczności poniesienia istotnych jednorazowych kosztów związanych z poprawą efektywności procesowej ATM" - czytamy w raporcie.

W II kw. 2019 r. przychody z Segmentu Usług Centrów Danych wyniosły 17,56 mln zł wobec 15,49 mln zł rok wcześniej, zaś z Segmentu Usług Telekomunikacyjnych - odpowiednio: 18,5 mln zł wobec 18,39 mln zł.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

