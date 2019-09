Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia



Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia poszukuje kolejnych projektów wiatrowych do przejęcia, poinformował wiceprezes Jarosław Broda.

"Jeśli chodzi o cel 900 MW, to nie jest zakładane osiągniętego ich tylko tą akwizycją istniejących farm. Pracujemy nad tym, by kupić inwestycje z pozwoleniami na budowę i rozglądamy się za ciekawymi projektami" - powiedział Broda podczas konferencji prasowej w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Tauron podpisał dziś umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln euro.

Ogłoszone w maju zaktualizowane kierunki strategiczne grupy opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy Tauron. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

W końcu sierpnia br. Tauron informował, że obecnie w ramach portfela źródeł odnawialnych eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)