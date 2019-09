Łącki: Dług to dla firm najtańszy kredyt na rynku [WYWIAD]

- Przyczyny mogą być bardzo różne. Jedną z nich jest brak otrzymywania na czas zapłaty od kontrahenta, co prowadzi do tego, że firmom brakuje środków obrotowych do uregulowania swoich należności. Często przedsiębiorcy nie spłacają długów na czas, bo traktują je jako formę kredytowania. Jest to tzw. kredyt kupiecki, czyli najtańszy na rynku – mówi Łącki.

Zdaniem prezesa przedsiębiorcy nie regulują także często należności na czas, bo dokonali błędnej oceny rynku i swoich zdolności przychodowych – dodaje.

Rozmawiał: Jonasz Jasnorzewski

