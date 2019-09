BoomBit odnotował 5,5 mln zł przychodów w sierpniu, wzrost o 17,2% m: m



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął w sierpniu przychody w wysokości 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2% względem lipca, podała spółka. Grupa systematycznie rozwija portfolio gier GaaS, utrzymując poziom wydatków na User Acquisition, których efekt będzie widoczny w przychodach za kolejne miesiące.

W sierpniu gry w formule GaaS wygenerowały przychody na poziomie 4,4 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły przychody na poziomie 1 mln zł. Wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 1,8 mln zł, co oznacza około 10-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podano.

"Cieszą nas systematycznie rosnące przychody, które potwierdzają potencjał naszych gier. Jednocześnie widzimy jeszcze spory potencjał do wzrostu, zarówno w obszarze nowych gier, jak i optymalizacji istniejącego portfolio. Wydatki user acquisition utrzymujemy na stabilnym poziomie, już teraz widzimy pierwsze efekty tych działań, natomiast warto pamiętać, że optymalne efekty kampanie UA osiągają po 60-90 dniach" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

BoomBit w sierpniu wydał dwie nowe gry: karciankę "Mighty Heroes" oraz kliker "Idle Microchip Factory Tycoon".

"W sierpniu rozpoczęliśmy współpracę z grupą ByteDance, która wydała grę 'Idle Coffee Corp' na chińskim rynku. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy i osiągniętych w sierpniu przychodów, liczymy na jej rozwój i wydanie kolejnych naszych gier w Chinach" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)