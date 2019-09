"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że niemiecki koncern zainwestuje w 2019 i 2020 r. 2 mld zł w rozbudowę i unowocześnienie zakładów w Wielkopolsce. "Spółka, która jest największym w Polsce producentem aut dostawczych (w ub. roku produkcja sięgnęła 266,8 tys. aut), zbudowała nową halę logistyczną, rozbuduje halę spawalni i zwiększy poziom automatyzacji, przygotowując się do rozpoczęcia w połowie 2020 r. produkcji nowego samochodu. Montaż 450 nowych robotów na wydziale spawalni ma zwiększyć poziom zautomatyzowania budowy karoserii z obecnych 42 do 80 proc." - dodaje dziennik.

"Zwiększenie poziomu robotyzacji zakładów pociągnie za sobą zwolnienia pracowników. Do końca przyszłego roku VW Poznań zatrudniający prawie 11 tys. osób i będący największym pracodawcą w Wielkopolsce pozbędzie się ok. 750 osób. Zwolnienia będą dotyczyły nie tylko fabryk w Poznaniu, ale także nowej fabryki we Wrześni i zakładu w Swarzędzu. Zlikwidowana zostanie część stanowisk administracyjnych" - czytamy.

"Automatyzacja na poziomie 80 proc. ma przybliżyć Poznań do efektywności innych zakładów koncernu i poprawić jego konkurencyjność. W fabryce w Wolfsburgu, produkującej golfa, roboty wykonują 95 proc. prac przy budowie karoserii. W hiszpańskiej Pampelunie, gdzie powstaje polo – 100 proc." - czytamy dalej.

Piątkowa "Rzeczpospolita" podaje, że na razie większość fabryk w polskim przemyśle motoryzacyjnym ma problem z niedoborem pracowników. "Według firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl na koniec 2018 r. w zakładach motoryzacyjnych pracowało rekordowe 202,7 tys. osób, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej" - podsumowuje.