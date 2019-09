Torpol miał 6,31 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w II kw. 2019 r.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Torpol odnotował 6,31 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2019 r. wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. sięgnął 6,2 mln zł wobec 1,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 10,14 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 400,37 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 334,64 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 10,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 664,02 mln zł w porównaniu z 545,78 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł odpowiednio 10,88 mln zł i 6,61 mln zł.

"Dalszy wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży grupy w okresie sprawozdawczym (+21,5% r/r) wynika z wejścia w decydującą fazę realizacji rekordowego portfela zamówień, który został zbudowany przez spółkę w poprzednich okresach, szczególnie imponujący przerób własny. Symetryczny wzrost kosztu własnego sprzedaży (+20,1% r/r) wynika z bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy zaangażowany w produkcję i jest proporcjonalny do wzrostu sprzedaży grupy. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 31,75 mln zł (wzrost o 58,8% r/r), podczas gdy zysk brutto ze sprzedaży spółki Torpol wyniósł 29,3 mln zł (wzrost o 63,1% r/r). Różnicę stanowi wartość dodana wnoszona do Grupy przez spółkę TOG, która stopniowo zwiększa skalę działalności i zaczyna generować dodatnie wyniki finansowe" - czytamy w raporcie.

Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu grupy w okresie sprawozdawczym wzrosła o ponad 33,4% r/r, co wynika w głównej mierze ze wzrostu wynagrodzeń w kadrze menedżerskiej wspierającej zarządzanie realizacją kontraktów. W efekcie grupa zanotowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości niemal 15 mln zł (wobec 7,4 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku). Saldo pozostałej działalności operacyjnej było nieznacznie dodatnie (+0,3 mln zł za pierwsze półrocze 2019 roku wobec +0,2 mln zł za ten sam okres ubiegłego roku) i nie miało istotnego wpływu na zysk operacyjny grupy (EBIT), który wyniósł 15,3 mln zł po pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wobec 7,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

"Należy dodać, że z tytułu dokonanych niepieniężnych i jednorazowych odpisów aktualizacyjnych oraz rezerwy dotyczącej aktywów norweskich, spółka wykazała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 roku koszt finansowy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w wysokości 17,5 mln zł oraz z tytułu rezerwy 7,8 mln zł. W konsekwencji grupa wygenerowała zysk brutto w wysokości ponad 13,6 mln zł (wobec 8,2 mln zł zysku brutto w pierwszym półroczu poprzedniego roku), natomiast zysk brutto spółki wyniósł odpowiednio 12,4 mln zł (wobec straty -17 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku). Zysk netto grupy z działalności kontynuowanej wyniósł niemal 10,9 mln zł (wzrost o 64,5% r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 9,69 mln zł wobec 18,79 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)