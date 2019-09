Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie projektu budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Wydobycie przekroczyło 75%, podał Tauron Polska Energia.

"Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron Wydobycie, tak aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne. Wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na poprawę efektywności oraz wydajności wydobycia, a tym samym zabezpieczenie dostaw węgla do jednostek wytwórczych Grupy Tauron, w tym do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Budowa nowego poziomu wydobywczego w Zakładzie Górniczym Janina polega na realizacji pięciu grup zadań, w ramach których dotychczas w części podziemnej inwestycji pogłębiono szyb Janina VI do docelowej głębokości 823 m, wykonano szkielet wyrobisk udostępniających poziom 800 metrów poprzez wydrążenie ok. 5 km wyrobisk oraz zabudowano zasadniczą część dołowej infrastruktury technicznej.

"W części naziemnej inwestycji budowana jest infrastruktura powierzchniowa szybu Janina VI obejmująca m.in. budowę basztowej wieży szybowej, która osiągnęła już prawie 49 metrów wysokości, trzonu wieży szybowej, estakady dojścia załogi do szybu, infrastruktury dróg, placów i kolei wąskotorowej oraz obiektów elektroenergetycznych do zasilania nowego szybu i poziomu 800 metrów. Produkcja głównych elementów górniczego wyciągu szybowego, tj. maszyny wyciągowej, układów hamowania i zasilania maszyny wyciągowej jest mocno zaawansowana. Pierwsze testy i badania urządzeń planuje się wykonać we wrześniu" - podano także.

Istotną częścią inwestycji jest również modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizację ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych.

Zakład Górniczy Janina posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja ma spowodować, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

"Budowa poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego" - podsumowano.

Pierwsza ściana na poziomie 800 m, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczął się już proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r.

Wartość programu inwestycyjnego Tauron Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w 2019 r. nakłady na inwestycje w segmencie Wydobycie Grupy Tauron wyniosą ponad 300 mln zł, przypomniano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)