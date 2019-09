Energa: Moc zainstalowana obiektów OZE wzrośnie o 7% w 2020 roku



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Energa buduje nową farmę wiatrową o docelowej mocy 31 MW na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki), podała spółka. M oc zainstalowana obiektów OZE, należących do spółki w 2020 roku wzrośnie o 7%, a w przypadku farm wiatrowych o 13 % w stosunku do obecnie posiadanych.

Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem. 3 września ukończono prace fundamentowe pod kolejny - siódmy generator (z dziewięciu). Inwestorem jest spółka Energa OZE, która będzie zarządzać wybudowaną farmą. To kolejny krok do dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Grupy Energa, poinformowano.

"W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze 'czystej energii' i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Koreluje to z założeniami strategii Grupy Energa uwzględniającej rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej. Budowana właśnie farma wiatrowa w Przykonie jest tego najlepszym przykładem. W Grupie Energa obecnie już ponad 1/3 wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Jest to zgodne z polityką rządu w obszarze wytwarzania energii" - powiedział prezes Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wejdzie 9 wiatrowych generatorów energii. Każdy będzie posiadać turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. W sumie, moc zainstalowana nowej farmy będzie wynosić 31 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Ich dostawcą jest firma Vestas. Budowane wiatraki będą posiadały wysokość 117 m do piasty turbiny, natomiast długość łopaty wynosi 63 m. W najwyższym punkcie, wiatraki osiągną wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu, podano także.

Realizację zadania w formule umowy powierniczego zastępstwa inwestycyjnego dla Energa OZE prowadzi Energa Invest.

"Już w przyszłym roku moc zainstalowana naszych obiektów OZE wzrośnie o 7%, a w przypadku farm wiatrowych - 13 % w stosunku do obecnie posiadanych. To istotne wsparcie dla krajowego systemu elektroenergetycznego" - dodał Ksepko.

Montaż kompletnych siłowni wiatrowych przewidziany jest na początku grudnia br., a przeprowadzenie testów wraz z uruchomieniem rozpocznie się na początku 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w II kwartale 2020 roku, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)