Polwax miał 4,96 mln zł zysku netto, 9,06 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Polwax odnotował 4,96 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 6,77 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,18 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 98,36 mln zł rok wcześniej.



"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 6 769 tys. zł i wzrósł w porównaniu do I półrocza 2018 roku o 2 059 tys. zł, co stanowi wzrost o 43,7%, EBITDA wyniosła 9 061 tys. zł i była wyższa o 26,4% niż w porównywalnym okresie 2018 roku (7 166 tys. zł), marża EBITDA w I półroczu 2019 roku osiągnęła wartość 12,1% (7,3% w I półroczu 2018r.)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W pierwszym półroczu 2019 r. zanotowano ilościowy obrót niższy o 8 915 ton, tj. 32,4% oraz wyższą średnią cenę sprzedaży podstawowych produktów parafinowych w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. Średnia cena sprzedaży podstawowych produktów parafinowych w I półroczu 2019 roku była wyższa o 13,1% od średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 18 638 ton, z czego 7 387 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2018 roku wyniosła 27 554 tony, z czego 7 354 tony stanowiła sprzedaż eksportowa, podano także.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)