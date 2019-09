Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa miała 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r. według zaktualizowanych danych szacunkowych, podała spółka.



Strata operacyjna wyniosła szacunkowo 58,4 mln zł, a wynik EBITDA -49,6 mln zł, podano w komunikacie.



Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 234,7 mln zł w I poł. 2019 r.



"Na [...] korekty jednostkowych wyników finansowych wpływ miało wprowadzenie zmian wynikających z wprowadzonych po konsultacji z biegłym rewidentem prowadzącym przegląd sprawozdań finansowych zmian, w tym przede wszystkim zmiany w zakresie wyceny pozycji aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Mając na uwadze trudną sytuacje finansową spółki, wynikającą przede wszystkim z aktualnego braku dostępu do finansowania zewnętrznego oraz związanej z tym niepewności co do przyszłych wyników finansowych, kierując się zasadą ostrożnej wyceny spółka dokonała stosownej kalkulacji i analizy tej pozycji, a w efekcie utworzyła w dniu 13 września 2019 roku odpis aktualizujący na aktywa z tytułu podatku dochodowego w wysokości 62,1 mln zł" - czytamy dalej.



Jednocześnie Elektrobudowa podtrzymała ocenę poziomu przyszłych jednostkowych danych finansowych, zaprezentowaną wcześniej w tym tygodniu. Spółka podała wówczas, że zakłada 575 mln zł szacunkowych jednostkowych przychodów i 28 mln zł straty EBITDA w 2019 roku oraz 728 mln zł szacunkowych przychodów i 9 mln zł wyniku EBITDA w 2020 roku.



Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)