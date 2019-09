Przychody Auto Partner mogą przekroczyć 1,5 mld zł w 2019 roku



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner w całym 2019 roku mogą przekroczyć poziom 1,5 mld zł, ocenił prezes Aleksander Górecki. Zapowiedział jednocześnie, że w II półroczu spółka będzie się koncentrować na poprawie rentowności.

"Jesteśmy dobrej myśli, że przychody w całym roku będą ponad dwukrotnie wyższe niż po pierwszym półroczu" - powiedział Górecki na konferencji prasowej.

W I półroczu 2019 roku grupa utrzymała dwucyfrową dynamikę sprzedaży i wypracowała rekordową wielkość przychodów: wyniosły one 719,6 mln zł, czyli były wyższe o 29% r/r. Wpłynęła na to głównie sprzedaż zagraniczna, która wzrosła o 53% r/r (do 273,1 mln zł), a także 18-proc. wzrost sprzedaży w kraju (do 446,5 mln zł). Poziom sprzedaży w II kwartale 2019 r. również był rekordowy w historii spółki i wyniósł 392,9 mln zł, podano w komunikacie.

W ocenie Góreckiego, spadek rentowności grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku był "przejściowy i chwilowy".

"Tak jak w 2018 roku pracowaliśmy na rentowność, która osiągnęła rekordowy poziom, tak w pierwszym półroczu 2019 pracowaliśmy na wzrost przychodów. Tak dynamiczny rozwój przychodów daje ponad proporcjonalny wzrost kosztów, ale teraz będziemy koncentrować się na tym gdzie możemy je ograniczyć" - powiedział.

Członek zarządu i dyrektor sprzedaży Piotr Janta zaznaczył, że spółka ma dobrą bazę do tego, żeby pracować nad poprawą marży.

"Poziom marży z 2018 roku jest dla nas wyznacznikiem, ale powrót do niego wymaga pracy. Mamy nadzieję, że już w III i IV kwartale marża będzie się poprawiać" - podkreślił Janta.

W I półroczu 2019 r. marża brutto na sprzedaży spółki wyniosła 25,45%, wobec 26,22% rok wcześniej, a marża netto 4,02% w porównaniu do 5,31% rok temu.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,15 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)