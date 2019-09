Idea Bank nie przewiduje dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej w III kw.



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Idea Bank nie spodziewa się w III kwartale dodatkowej rezerwy restrukturyzacyjnej, po tym, jak w II kw. utworzył rezerwę na ten cel wysokości 35 mln zł, poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski. Program restrukturyzacji powinien przynieść oszczędności w wysokości 100 mln zł rocznie.

"Nie przewidujemy dodatkowych rezerw z tego tytułu, choć nie da się wykluczyć, że jakaś korekta będzie" - powiedział Pruski podczas konferencji prasowej.

W II kw. bank zawiązał rezerwy związane z redukcją zatrudnienia oraz restrukturyzacją oddziałów odpowiednio w kwocie 9,2 mln zł oraz 25,9 mln zł.

"Końcówka drugiego kwartału to były działania, które wprowadziły bank w bardzo głęboki proces restrukturyzacji. Rezerwa restrukturyzacyjna wyniosła łącznie 35 mln zł. Działania, które podejmujemy koncentrują się na dwóch celach. Odbudowa trwałej rentowności to jedno z podstawowych wyzwań banku. Tej odbudowie powinna towarzyszyć poprawa wskaźników kapitałowych - poprzez akumulację zysku bank będzie stopniowo obniżać sumę bilansową, w ten sposób będzie uwalniał kapitał i poprawiał współczynniki kapitałowe" - powiedział prezes.

Dodał, że bank pracuje także nad dalszym obniżaniem kosztów finansowania. Koszt ten wyniósł 0,8% ponad WIBOR 3M na koniec czerwca br. wobec 1,3% ponad WIBOR 3M na koniec grudnia 2018 r.

Pruski poinformował, że bank rozpoczął niezbędny proces zwolnień grupowych. Idea Bank jest także w trakcie zmiany sieci oddziałów na "lżejsze, sprawniejsze, efektywne kosztowo jednostki" i zamierza otworzyć ok. 25 takich placówek.

"Ten proces [zwolnień] przebiega zgodnie z planem, nie widzimy ryzyka nie osiągnięcia celów, które bank postawił sobie" - powiedział prezes.

"Wprowadziliśmy program zmian, które powinny przynieść oszczędności wysokości 100 mln zł rocznie. Będziemy wyprowadzać bank na ścieżkę trwałej rentowności" - podkreślił.

Idea Bank miał 1,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 382,34 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 0,95 mln zł wobec 390,74 mln zł straty rok wcześniej.

Prezes zapytany, czy w kolejnych kwartałach oczekuje zysku netto odpowiedział twierdząco.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)