Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w spółkach zagranicznych



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Getin Holding oczekuje, że druga połowa roku dla spółek zagranicznych będzie co najmniej tak dobra, jak pierwsze półrocze, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.

"W tym wyniku [ za I poł. 2019 r.] nie ma zdarzeń jednorazowych. Sytuacja na rynkach jest stabilna z trendem pozytywnym, więc wydaje się, że ten rezultat ma prawo być powtarzalny w kolejnych okresach" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Prezes poinformował, że warunki ekonomiczne dla prowadzenia biznesu na wschodzie są w pozytywnym trendzie. Na Ukrainie elementem niepewności są zmiany polityczne. W Rosji holding osiąga dobre wyniki finansowe z wyraźnym trendem wzrostowym - spółka Carcade ma dostęp do finansowania i może stawiać sobie wysokie cele sprzedażowe, jednak konieczna jest poprawa jej efektywności w kolejnych okresach.

"Na Białorusi działamy w dość wymagającym otoczeniu regulacyjnym, ale przyzwyczailiśmy się już do tego. Widzimy, że jak na tak mały bank, nasz bank potrafi być poważnym kontrybutorem do rachunku przepływów. Mamy ok. 20 mln zł dywidend, ale te wypłaty nie naruszyły bazy kapitałowej banku - współczynnik wypłacalności jest powyżej 17%" - powiedział prezes.

Dodał, że bank z sukcesem przenosi coraz większą część biznesu do kanału online. W I półroczu prawie połowa depozytów i prawie 1/4 kredytów Idea Bank Białoruś była sprzedawana w kanałach cyfrowych.

"To powoduje, że zaczynamy osiągać cele kosztowe - mamy spadek kosztów o 10% r/r w walucie lokalnej, a w kolejnych kwartałach ten trend powinien być jeszcze bardziej widoczny" - powiedział Kaczmarek.

Carcade (Rosja) wypracował zysk netto na poziomie 10,7 mln zł w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 25% r/r. Zysk netto Idea Bank Białoruś wyniósł 8 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 97% r/r.

Prezes poinformował, że biorąc pod uwagę wyniki Idea Bank Ukraina, holding patrzy z optymizmem na kolejne kwartały. Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 44,5 mln zł w I poł. br., co jest wynikiem o blisko o 60% lepszym w ujęciu r/r.

"Bank utrzymuje wskaźnik C/I poniżej 30%, wypłacił 24 mln zł dywidend bez uszczerbku dla bazy kapitałowej, współczynnik wypłacalności wynosi prawie 18%. Mamy tam prawie 20-proc. wzrost portfela kredytowego r/r i jeszcze spory zapas, żeby rosnąć. Oczywiście, tu gdzie widzimy ryzyko, to ingerencja regulatora" - powiedział.

Kaczmarek wskazał, że nieco trudniejsza sytuacja jest w Rumunii, gdzie wysoka inflacja i wysoki koszt pieniądza trochę "utrudniają życie".

"Rumunia wygląda troszeczkę skromniej. Nasze współczynniki kapitałowe są blisko minimalnych wymagań regulatora i nasze możliwości wzrostu tam zależą od pozycji kapitałowej banku. Obecna wielkość i tempo banku starczą, by utrzymywać go w dobrej kondycji i bezpiecznie rosnąć" - podkreślił.

Dodał, że wyniki I półrocza Idea Bank Rumunia są zaburzone przez dodatkowe obciążenia - wyższą składkę na rumuński odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i podatek od aktywów, który został wprowadzony w tym roku.

"Będziemy przywykać do tych nowych obciążeń i patrzymy dość optymistycznie na rozwój tego banku" - podkreślił.

Prezes nie wykluczył dokapitalizowania banku w Rumunii, choć - jak podkreślił - model przyjęty przez holding dla zagranicznych spółek zakłada pozyskiwanie przez nie finansowania na lokalnych rynkach, na których działają.

"Będziemy to rozważać. To będzie zależne m.in. od naszej pozycji gotówkowej, sytuacji na rynku" - powiedział.

W I poł. br. Getin Holding wypracował 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,51 mln zł straty rok wcześniej.

W I poł. 2019 roku spółki zagraniczne wypracowały dla grupy 69,7 mln zł zysku netto i wypłaciły na rzecz holdingu 51 mln zł dywidendy. W lipcu holding otrzymał także z Getin International ok. 10 mln zł dywidendy.

"Chyba po raz pierwszy w historii holdingu dobre wyniki finansowe przekładają się na realne przepływy pieniężne To było półrocze rekordowych dywidend z zagranicy. To powoduje, że holding może kontynuować obniżanie zadłużenia i ono znacząco spadło w skali roku. Patrząc na ten obraz, mogę powiedzieć, że to było dobre półrocze, z którego jesteśmy zadowoleni" - powiedział prezes.

"Zmniejszanie zadłużenia będzie kontynuowane w II połowie roku . W I połowie roku to było ok. 90 mln zł" - dodał.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

