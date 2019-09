"Bardzo nas cieszy, że harmonijnie rozwija się współpraca PKP Intercity z kolejną polską spółką. Współpraca z rodzimymi przedsiębiorstwami służy rozwojowi całej polskiej kolei, która jest niezwykle istotną gałęzią polskiej gospodarki teraz i niewątpliwe będzie nią także w przyszłości. Wielomiliardowe inwestycje naszego narodowego przewoźnika służą jednak nie tylko gospodarce, ale przede wszystkim pasażerom, którzy oczekują usług na najwyższym poziomie" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Nowe lokomotywy pozwolą na obsługę naszej stale rozwijanej siatki połączeń. Pasażerowie podróżujący pociągami zestawionymi z nowych lub zmodernizowanych wagonów, prowadzonych nowoczesnymi lokomotywami, będą mogli cieszyć się bardzo wysokim komfortem podróżowania po całej Polsce" - zapewnia cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 160 km/h. Zgodnie z zawartą umową, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy od podpisania umowy. Do PKP Intercity wszystkie pojazdy trafią więc najpóźniej pod koniec 2020 roku.

Zakup łącznie 30 nowoczesnych lokomotyw to element realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Program "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Dzięki realizacji programu, po jego zakończeniu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet.

