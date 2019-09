"Budowa nowej kopalni jest wypełnieniem postanowień strategicznych programów rządowych, takich jak Program dla Śląska czy Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.



Kopalnia węgla Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju jest pierwszą kopalnią otwartą w Polsce od 1994 roku, podkreślono.



Nowa kopalnia będzie szóstym zakładem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), tuż obok KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Pniówek oraz Zakładu Wsparcia Produkcji.



Tchórzewski zwrócił uwagę na rolę, jaką nowo otwarta kopalnia będzie pełnić dla rozwoju gospodarki regionu śląskiego i całego kraju. Zdaniem ministra, kopalnia nie tylko przyczyni się do zapewnienia niezbędnego do realizacji dużych inwestycji węgla koksowego, ale także zagwarantuje powstanie nowych miejsc pracy.



"Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich prawie 300. Do roku 2022 kopalnia zatrudni od 600 do 800 osób. Docelowo planowane zatrudnienie w kopalni Bzie-Dębina ma wynosić ponad 2 000 osób" - wskazał Tchórzewski.



Kopalnia Bzie-Dębina będzie produkować najwyższej jakości niezbędny surowiec dla europejskiego przemysłu stalowego. Docelowe roczne wydobycie kopalni wynosić będzie ok. 2 mln ton. Pierwsza ściana w kopalni Bzie-Dębina ma zostać uruchomiona w roku 2022.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.