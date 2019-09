Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,7 proc. osiągając poziom 2.159,68 pkt., WIG zniżkował 0,7 proc. do 57.085,05 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.706,13 pkt., a sWIG80 spadł 0,4 proc. do 11.549,60 pkt.

Z indeksów sektorowych zwracał uwagę spadek – o 4,2 proc. – WIG-energia, który okazał się najsilniejszy od 7 maja 2019. Największy wpływ na zachowanie się indeksu miała zniżka kursów PGE (waga w indeksie ponad 50 proc.), ale także Tauronu, Enei i Energi.

Obroty na GPW wyniosły 656 mln zł, z czego 560 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX stracił 0,60 proc., a S&P500 zwyżkował 0,31 proc. o godz. 17.20.

WIG20 po otwarciu poniżej wtorkowego zamknięcia wszedł w trend spadkowy, który został skorygowany po godz. 16.00, kiedy na rynkach bazowych doszło do wzrostów – S&P500 zaczął nieznacznie zwyżkować po tym, gdy inwestorzy poznali transkrypcję zapisu rozmowy prezydenta USA z prezydentem Ukrainy.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały spadki, w większości, w skali porównywalnej z warszawskim parkietem. Najsilniej zniżkowały akcje czeskie – PX stracił 1,6 proc. Wyjątkiem okazał się rynek turecki, gdzie BIST100 poszedł w górę o 0,5 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE – w dół o 5,6 proc., Tauron – ze zniżką o 4,0 proc. i Orange – na minusie o 3,5 proc. Zniżkowała również cena PGNiG – o 3,0 proc., CD Projektu – o 1,5 proc. i mBanku – o 0,8 proc.

Mimo wzrostu o ok. 1 proc. tuż po otwarciu środowej sesji, kurs PGE na zamknięciu zaliczył wyraźny spadek.

PGE we wtorek wieczorem poinformował, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszej połowie 2019 roku 1.702 mln zł wobec 1.281 mln zł zysku rok wcześniej - wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

W prezentacji wynikowej spółka podała, że spodziewa się w 2019 roku wzrostu raportowanego wyniku EBITDA w porównaniu z 2018 r. w segmencie obrotu i stabilnego wyniku w ciepłownictwie.

W trakcie środowej sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Erste Group Emil Popławski obniżył rekomendację dla akcji PGNiG do "trzymaj" z "akumuluj", a cenę docelową do 4,93 zł z 6,90 zł wcześniej.

Ponadto w ciągu sesji agencja poinformowała, że w raporcie inicjującym analitycy Credit Suisse wydali dla walorów CD Projektu rekomendację "neutralnie" – cenę docelową wyznaczyli na 270 zł.

W ciągu notowań na rynek napłynęła informacja agencji ratingowej S&P o obniżeniu części ratingów dla długu mBanku, co według niej jest skutkiem ogłoszenia przez głównego akcjonariusza mBanku – Commerzbanku - zamiarów sprzedaży swoich udziałów w polskim banku.

S&P oczekuje, że do tej transakcji może dojść w ciągu 12-18 miesięcy, a Commerzbank środki pozyskane ze sprzedaży chce użyć do poprawy swojej bazy kapitałowej i sfinansowania planu restrukturyzacyjnego.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC – w górę o 3,3 proc., Pekao – ze wzrostem o 1,1 proc. i LPP – zwyżka o 1,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 14,1 proc., Getin Holding – w dół o 10,9 proc., Idea Banku – zniżka o 8,7 proc. i Dębicy – strata o 6,8 proc. Spadła również cena Biotonu – o 1,8 proc.

W trakcie środowej sesji Dębica podała, że zarząd spółki podjął decyzję o ograniczeniu produkcji w IV kw. 2019 r. w wyniku uzyskania od kluczowego klienta eksportowego, firmy Goodyear, informacji o zmniejszeniu zamówień na opony produkowane przez spółkę w czwartym kwartale bieżącego roku.

W wyniku tego ograniczenia prognozowana produkcja w 2019 r. będzie niższa o 3,4 proc. dla segmentu opon do pojazdów osobowych i 1,8 proc. dla segmentu opon do pojazdów ciężarowych w porównaniu do planów produkcyjnych na 2019 r.

W ciągu notowań Bioton poinformował o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych w ciężar sprawozdania finansowego za I półrocze 2019: odpisu wartości bilansowej licencji na sprzedaż produktów w ramach umowy z Beijing Smile Feed i aktualizacji wartości inwestycji w Biolek - łączna aktualizacja wyniosła na poziomie jednostkowym 173,5 mln zł oraz na poziomie skonsolidowanym 100,7 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polimeksu – wzrost o 13,6 proc., Oponeo. pl – w górę o 4,7 proc. i Vivid Games - wzrost o 4,1 proc. Zyskał także kurs Kęt – o 1,2 proc.

W ciągu sesji Polimex podał, że zawarł z Grupą Azoty umowę na budowę bloku energetycznego o wartości ok. 1,16 mld zł, z czego na rzecz grupy kapitałowej Polimex przypada ok. 99 proc. przychodów, a zamawiający zobowiązał się do zapłaty zaliczki w wysokości 5 proc. wynagrodzenia.

Kurs Vivid Games zakończył sesję na plusie, choć na początku notowań cena zyskiwała ponad 12 proc.

Vivid Games zaraportował we wtorek wieczorem, że zysk operacyjny w I półroczu 2019 r. wyniósł 2 mln zł wobec 220 tys. zł rok wcześniej, a strata netto wyniosła 980 tys. zł wobec straty 2,8 mln zł rok wcześniej.

Przed rozpoczęciem notowań spółka podała, że w ramach walnego zgromadzenia zwołanego na 21 października zamierza przedstawić akcjonariuszom celem głosowania uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

Podczas środowej sesji Kęty podały, że szacunkowy skonsolidowany zysk netto w III kw. 2019 r. wyniesie ok. 92 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. rdr.

