Esotiq & Henderson miało 2,32 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotowało 2,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,09 mln zł wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wzrosła o 60,6% r/r i osiągnęła poziom 8,9 mln zł, podano w komunikacie prasowym.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,24 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 38,99 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,39 mln zł w porównaniu z 72,68 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2,71 mln zł wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży w ostatnim półroczu to głównie efekt rozwoju sieci sprzedaży w kraju i za granicą, co krótkoterminowo generuje także koszty wpływające na marżę. Obserwujemy również wzrost zainteresowania naszymi produktami, dzięki działaniom online. Nie chodzi tu tylko o kampanie reklamowe, ale także o rozwój współpracy z międzynarodowymi platformami multibrandowymi, które pozwalają dotrzeć do większej liczby odbiorców. Celem na ten rok jest dalsza poprawa sprzedaży Grupy, utrzymanie wysokiej marży brutto oraz podwojenie sprzedaży online" - powiedział prezes Esotiq&Henderson Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż internetowa w I połowie 2019 roku wyniosła 7,8 mln zł (+113,5% r/r). Obecnie sieć e-commerce liczy 4 sklepy własne, w tym jeden outletowy. Ponadto sprzedaż prowadzona jest także, przez platformy multibrandowe na terenie całej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej, podano w materiale.

Na koniec badanego okresu powierzchnia handlowa wyniosła 18 661 m2, co oznacza wzrost r/r o 7%. Sieć salonów Esotiq&Henderson liczy 308 sklepów, w tym 242 franczyzowe i 66 własnych. W Polsce znajduje się 268 salonów, a za granicą 40.

"Obecnie prowadzimy sprzedaż w 450 punktach w 13 krajach nie tylko poprzez własne salony, ale także przy wsparciu lokalnych punktów multibrandowych i hurtowni. Od początku roku otworzyliśmy 15 nowych salonów, w tym kilka w Polsce, na Ukrainie, Łotwie oraz kolejny salon w Rosji. W 2019 roku zamierzamy powiększyć naszą sieć o kolejne 20 punktów w Polsce, Niemczech, na Wschodzie oraz krajach bałtyckich" - zapowiedział Skrzypek.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)