BoomBit miał 0,87 mln zł straty netto, 0,66 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - BoomBit odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,66 mln zł wobec 72 tys. zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4,7 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 1,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,21 mln zł w porównaniu z 20,96 mln zł rok wcześniej.

"Grupa skupiała się na dopracowywaniu i optymalizowaniu gier, które wydała w ostatnich miesiącach oraz będących w fazie soft launch i produkcji. Gry wydane przez BoomBit w formule GaaS (Game as a Service) osiągają coraz lepsze wyniki. W ślad za wyższymi przychodami z gier GaaS, istotnie wzrosły koszty rev share. Grupa poniosła również znaczący wysiłek finansowy i organizacyjny związany z debiutem giełdowym" - czytamy w komunikacie.

"Wydane przez nas gry są cały czas optymalizowane i skalowane. Widzimy potencjał dalszego wzrostu monetyzacji oraz liczby użytkowników, a w konsekwencji również przychodów. Naszym celem jest posiadanie portfolio gier, które będą zarabiać w długim okresie, dlatego dokładamy wszelkich starań by gry były najlepszej jakości już w momencie kierowania ich do szerokiego grona odbiorców" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,18 mln zł wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)