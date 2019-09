Komentując publikację stenogramu telefonicznej rozmowy prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, Pieskow oświadczył, że taka publikacja to „dość niezwykła praktyka”.

„Z reguły materiały podobnych rozmów na szczeblu szefów państw są opatrzone klauzulą +tajne+ lub +ściśle tajne+. Taka jest przyjęta praktyka światowa i z reguły tego się nie publikuje” – oznajmił Pieskow. Dodał, że „w każdym razie z Ukrainą do publikacji stenogramu doszło po wzajemnym uzgodnieniu”.

„My oczywiście chcielibyśmy mieć nadzieję, że w naszych stosunkach dwustronnych, gdzie i bez tego jest pełno całkiem poważnych problemów, nie dojdzie do podobnych sytuacji” – powiedział.

Zapytany, czy Kreml byłby gotów zgodzić się na publikację stenogramu, jeśli będzie to potrzebne amerykańskim partnerom, odparł: „Nie może tu być jakiejś ewentualnej odpowiedzi. Trzeba rozpatrywać każdy konkretny przypadek”.

Zaznaczył przy tym: „Nikt się do nas nie zwracał z podobną propozycją”.

Podkreślił też, że publikacja stenogramu rozmowy Trumpa i Zełenskiego to „wyłącznie wewnętrzna sprawa USA”. „Nie zamierzamy w to ingerować” – powiedział.

Strona amerykańska opublikowała zapis rozmowy Zełenskiego z Trumpem w środę. Naciskała na to Izba Reprezentantów USA, która we wtorek wszczęła dochodzenie mające wykazać, czy Trump powinien zostać odsunięty od władzy.

W rozmowie Trump zwrócił się do Zełenskiego, by ten zajął się śledztwem wokół syna byłego amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena. Biden ma obecnie największe szanse na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej do walki z Trumpem o fotel prezydenta w 2020 roku.

Sprawa dotyczy działalności Huntera Bidena, zatrudnionego w ukraińskiej firmie gazowej Burisma Holdings. Zasiadał on w radzie nadzorczej tej kompanii w czasie, gdy jego ojciec, wówczas wiceprezydent USA, wzywał do zdymisjonowania ukraińskiego prokuratora generalnego Wiktora Szokina, który zlecił śledztwo dotyczące korupcji w Burisma Holdings.

>>> Czytaj też: USA nie chcą więcej uchodźców. Biały Dom zapowiada cięcia w programie azylowym