Medinice nawiązało współpracę z niemieckim producentem sprzętu medycznego



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Medinice podpisało list intencyjny z niemieckim producentem sprzętu medycznego, którego przedmiotem jest długoterminowa współpraca dotycząca rozwoju inżynieryjnego i technologicznego projektów elektrofizjologicznych rozwijanych przez Medinice, takich jak: MiniMax, EP-Bioptom i CathAIO, podała spółka.

Medinice podało, że podpisało już z partnerem pierwsze dwie umowy o łącznej wartości 166 tys. euro na prace inżynieryjne, których celem jest zmontowanie i wyprodukowanie prototypów elektrody MiniMax.

"Szacunkowa wartość przyszłych umów z niemieckim partnerem dotycząca projektów MiniMax, EP-Bioptom, CathAIO będzie opiewała na ok. 340 tys. euro" - czytamy w komunikacie.

Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą "2 w 1" do ablacji przezskórnej posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana podczas zabiegów ablacji bez konieczności użycia szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego rentgena. CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. Łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Z kolei EP - Bioptom to elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D, który będzie wykorzystywany podczas biopsji mięśnia sercowego, przypomniano.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)