Tusk i von der Leyen spotkali się w poniedziałek w Brukseli. "Bardzo dobra dyskusja z Urusulą von der Leyen w sprawie priorytetów europejskich. Zaprosiłem przewodniczącą elekt na październikową Radę Europejską, aby zaprezentowała i przedyskutowała z liderami swoje plany na kolejne pięć lat" - napisał Tusk na Twitterze.

W spotkaniach szefów państw i rządów, które obywają się co najmniej co trzy miesiące w Brukseli, bierze udział przewodniczy Komisji Europejskiej. Do końca października funkcję tę będzie pełnił jeszcze Jean-Claude Juncker. (PAP)