WIG20 zyskał 1,04 proc. do 2.121,16 pkt., WIG zwyżkował o 0,8 proc. do 55.980,47 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.598,04 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.403,18 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 670 mln zł, z czego 586 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął piątkowe notowania 2 pkt. powyżej kreski. W pierwszych minutach handlu indeks zyskał około 20 pkt., do końca dnia poruszał się w przedziale 2.125-2.110 pkt.

W chwili zamknięcia sesji Dow Jones zyskuje 0,6 proc., a S&P 500 rośnie o 0,5 proc., a niemiecki DAX zwyżkuje o 0,35 proc.

W WIG20 najmocniej wzrosły notowania PGNiG - o 4,5 proc. i Play - o 3,1 proc.

W ciągu dnia na rynek napłynęła informacja, że Gaz-System oddaje do użytku gazociąg o długości 168 km Lwówek-Odolanów, który ma w przyszłości rozprowadzić gaz ziemny dostarczony z Szelfu Norweskiego do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe.

Wśród blue chipów na GPW najmocniej zniżkowały: Orange - o 1,7 proc. i LPP - o 1,2 proc.

W trakcie sesji agencja Bloomberg poinformowała, że analityk Erste Group Nora Nagy obniżyła rekomendację dla Orange Polska do "trzymaj" z "akumuluj". Cena docelowa została obniżona do 5,4 zł z 5,9 zł wcześniej, co oznacza spadek o 1,9 proc. w stosunku do czwartkowego zamknięcia.

WIG-Banki zakończył notowania 1,1 proc. na plusie. Po czwartkowym wyroku TSUE notowania banków o największym udziale kredytów frankowych w portfelu zakończyły sesję mieszanymi reakcjami: Getin Noble - spadek o 5,7 proc., Millennium - wzrost o 3,3 proc., mBank - w dół o 0,5 proc., PKO BP - zwyżkował o 1,6 proc.

TSUE podało w czwartkowym wyroku, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Ze spółek szerokiego rynku wyróżniły się: Solar - zwyżkował o 28 proc., Eko Eksport - wzrósł o 22 proc. i Polnord - w górę o 13,5 proc.

Eko Eksport poinformował o wydłużeniu terminu spłaty kredytów w ING BŚ, uzyskaniu dodatkowego limitu w wysokości 3,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup surowca i podwyższeniu limitu kredytowego do 5 mln zł w ramach finansowania dostawców.

