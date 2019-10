Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-35 określi też uzbrojenie i wyposażenie, które będzie zakupione dla Wojska Polskiego w najbliższych latach.

MON podkreślił, że w kontekście rozwoju Wojska Polskiego, Plan Modernizacji Technicznej to kluczowy dokument.

Resort przypomniał, że to minister Błaszczak doprowadził do wydłużenia planowania zakupów dla wojska w 15-letniej perspektywie. Wcześniej planowano na 10 lat.

"Plan pozwoli na sfinalizowanie najbardziej złożonych programów modernizacyjnych, których realizacja często wykraczała poza 10-letnią perspektywę planowania rozwoju sił zbrojnych" - poinformował resort obrony w komunikacie przekazanym PAP.

Jak podaje MON, dzięki dokumentowi możliwy będzie zakup m.in. myśliwców F-35 i realizacja programów, które wyznaczą nową jakość Sił Zbrojnych RP. Zakłada też rekordowe wydatki na modernizację Wojska Polskiego, na co pozwoliła ustawa z września 2017 roku o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. Przewiduje ona stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2,1 proc. PKB w roku 2020, a docelowo do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 roku.

MON poinformował, że 30 lipca prezydent podpisał niejawny dokument - Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2021–35. Na tej podstawie rząd opracował Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021–35. 10 września Sejmowa Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała ten dokument - zaznaczył resort.

Podpisanie dokumentu nastąpi w czwartek w południe w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej.

