Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski podniósł cenę w wezwaniu na akcje Stelmetu do 8,4 zł z 7,74 zł za akcję, podał wzywający.



"Wzywający, który jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania [...] niniejszym informuje o podjęciu decyzji o zmianie z dniem 18 października 2019 roku określonej w punkcie 9 wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, tj. o podwyższeniu ceny z kwoty 7,74 zł za jedną akcję do kwoty 8,40 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.



W połowie września Stanisław Bieńkowski ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, poza akcjami posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 7,74 zł.



Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.



(ISBnews)