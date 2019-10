MPiT przypomina, że Główny Urząd Statystyczny podał w piątek we wstępnych danych, że produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2019 roku była o 5,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 3,5 proc. W ujęciu narastającym w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5 proc.

"Wrześniowe dane wskazują na wyraźną poprawę aktywności w sektorze przemysłowym, szczególnie w sektorach nastawionych na sprzedaż eksportową, co również potwierdza siłę polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne" - ocenia MPiT w komentarzu przekazanym PAP.

Zauważono, że w porównaniu z wrześniem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 44,1 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 14,4 proc.). Spadek odnotowano m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,9 proc.).

Jednocześnie, jak wskazano, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku były wyższe niż przed rokiem o 0,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,9 proc. w sierpniu (po korekcie). W porównaniu z sierpniem br. ceny wzrosły o 0,4 proc. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast o 3,3 proc. rdr.

"Przy braku różnic w liczbie dni roboczych w październiku 2019 roku oczekujemy blisko 3-proc. wzrostu produkcji przemysłowej (rdr). Podobnie jak we wrześniu, najwyższą dynamiką produkcji w bieżącym miesiącu powinny się wykazać przedsiębiorstwa, które specjalizują się w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją" - prognozuje resort. (PAP)

