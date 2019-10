ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Puławy - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zakończyły inwestycję o wartości 35,3 mln zł, dzięki której produkcja technicznego dwutlenku węgla, wykorzystywanego przez przemysł spożywczy, została zwiększona o 150 t/dobę, do 370 ton/dobę, podała spółka.

"Grupa Azoty Puławy jest nie tylko wieloletnim producentem dwutlenku węgla, ale też jego cenionym dostawcą. Mamy m.in. własny transport w postaci taboru specjalistycznych cystern oraz bazę magazynową o łącznej pojemności prawie 3 tys. ton. Cieszymy się, że możemy teraz poszerzyć naszą ofertę sprzedaży produktu znanego na rynku jako Onecon" - powiedział prezes Grupy Azoty Puławy Krzysztof Bednarz, cytowany w komunikacie.

Techniczny dwutlenek węgla powstaje dzięki zagospodarowywaniu nadwyżek pochodzących z przerobu gazu ziemnego. Przemysł spożywczy wykorzystuje go przede wszystkim w napojach. Znajduje on również zastosowanie w procesie mrożenia oraz w nowoczesnej technologii pakowania żywności metodą MAP. Natomiast uzyskiwany z dwutlenku węgla tzw. suchy lód (nazwa handlowa - Coolant) służy m.in. do transportu szybko psujących się artykułów spożywczych. Ponadto jest stosowany w spawalnictwie, ochronie przeciwpożarowej, przy uprawach szklarniowych, jak również w technologiach pakowania w atmosferze ochronnej, w procesie fumigacji, do ekologicznego oczyszczania ścieków oraz do szeregu innych procesów, gdzie niska temperatura oraz gaz wypierający tlen z powierza, mogą mieć zastosowanie, poinformowano.

Grupa Azoty Puławy produkuje dwutlenek węgla nieprzerwanie od 1970 r.

Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)