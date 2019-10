LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025



Gdańsk, 23.10.2019 (ISBnews) - LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025. Jej główne założenia to 100% opakowań przyjaznych środowisku i 50% udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego, podała spółka.

Zwrot w kierunku ekologii to odpowiedź LPP na nowe wyzwania pojawiające się w branży modowej. Obecnie udział kolekcji ekologicznych wynosi 22% w przypadku marki Reserved i 27% w przypadku marki Mohito, w pozostałych trzech markach firmy (Cropp, House, Sinsay) jest niższy.

"Dokonujemy fundamentalnej zmiany w naszym podejściu do prowadzenia biznesu. W ostatnich latach zrobiliśmy sporo w obszarze zrównoważonego rozwoju, systematycznie zwiększając udział kolekcji eko czy intensywnie pracując na rzecz poprawy warunków pracy u naszych dostawców. Ale dziś chcemy zrobić kolejny krok i odpowiedzialność za ludzi oraz środowisko uczynić integralnym elementem naszej strategii rozwojowej" - powiedział prezes Marek Piechocki, cytowany w komunikacie.

Strategia zrównoważonego rozwoju LPP na lata 2020-2025 uwzględnia zmiany w czterech obszarach, nad których realizacją czuwać będzie nowo utworzony Dział Zrównoważonego Rozwoju. Najbardziej znaczące i szeroko zakrojone działania będą obejmowały produkcję przyjazną środowisku. W 2021 roku co czwarty produkt polskiej firmy będzie oznaczony metką Eco Aware, a już rok później w salonie każdej z pięciu marek LPP wprowadzony zostanie system zbiórki odzieży używanej, podano.

Równocześnie spółka zamierza zainwestować 1 mln zł w technologie pozwalające w przyszłości utylizować odpady tekstylne. Celami długofalowymi na 2025 rok jest redukcja emisji CO2 o 15% i zwiększenie udziału kolekcji ekologicznych w Reserved do 50% (dziś sprzedaż marki odpowiada za około 40% przychodów grupy). W ramach nowej strategii spółka położy także nacisk na bezpieczeństwo chemiczne produkcji, a w 2020 roku - jako pierwsza polska firma - dołączy do programu ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), czym zobowiąże się do wypełnienia rygorystycznych standardów w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw, poinformowano również.

Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań niepodlegających obiegowi zamkniętemu, którą jeszcze w tym roku zapoczątkowało przystąpienie do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment. We wrześniu br. foliowe torby zakupowe zniknęły z salonów w Polsce, a do 2025 roku firma wyeliminuje niepodlegające cyrkularności opakowania z całej sieci sprzedaży i łańcucha dostaw, zapewniono.

"Polski producent odzieży już od jakiegoś czasu realizuje zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce biznesowej. Przykładem ich zastosowania w łańcuchu dostaw LPP może być znajdujący się w fazie projektowania park logistyczny w Brześciu Kujawskim. Flagowy projekt gdańskiej spółki będzie pierwszym w Polsce obiektem magazynowym posiadającym międzynarodowy certyfikat WELL. Certyfikacja ta potwierdza pozytywny wpływ miejsca pracy na zdrowie i samopoczucie ludzi i do tej pory była stosowana jedynie w budynkach biurowych. Inwestycja o wartości 860 mln zł zostanie zakończona w 2022 roku" - czytamy także.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)