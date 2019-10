LPP: Capex inwestycji w centrum logistyczne wzrósł do 860 mln zł z 500 mln zł



Gdańsk, 23.10.2019 (ISBnews) - Wartość planowanego przez LPP nowego centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim wzrośnie z pierwotnie zakładanych 500 mln zł do 860 mln zł, zapowiedział prezes Marek Piechocki. Spółka nie wyklucza kolejnej emisji obligacji w celu sfinansowania tej inwestycji.

"Koszt centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim wzrósł do 860 mln zł ze względu na większy zakres automatyki, która będzie tam zastosowana, ale o 20% względem pierwotnych planów wzrośnie również jego powierzchnia magazynowa, ze 100 do 120 tys. m2" - powiedział Piechocki dziennikarzom w kuluarach konferencji Made in Poland w Gdańsku.

Zaznaczył jednocześnie, że pomimo zwiększenia stopnia automatyki nie zmieni się planowane zatrudnienie w nowym centrum logistycznym, które przewidziane jest na średnim poziomie 1 000 osób.

"Nie wykluczamy kolejnej emisji obligacji w celu sfinansowania podwyższonych nakładów inwestycyjnych, choć dysponujemy też znaczącymi zasobami gotówki" - dodał Piechocki.

Budowa centrum logistycznego ma ruszyć w 2020 r. Centrum powstanie na powierzchni 35 ha i będzie wysyłało ok. 10 mln sztuk produktów tygodniowo.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)