W wyniku wyborów PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie. KO – 43 mandaty. PSL – trzy, a KW SLD – dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.

W piątek senatorowie X kadencji otrzymali zaświadczenia o wyborze. W nowym Senacie przeważają senatorowie, którzy pełnili już wcześniej tę funkcję; jednak 40 zasiądzie w ławach senatorskich po raz pierwszy. 20 z nich było wcześniej posłami, 16 pełniło funkcje samorządowe. 25 nowych senatorów było kandydatami Koalicji Obywatelskiej; 8 - PiS, 2 - PSL; dwóch - SLD; trzech startowało jako niezależni.

W senackiej reprezentacji PiS dominują senatorowie z doświadczeniem wielu kadencji, jednak ośmiu nowych senatorów tej partii zasiądzie w Senacie pierwszy raz. Trzech z nich było wcześniej posłami: Włodzimierz Bernacki, Jacek Bogucki oraz Stanisław Ożóg.

Samorządowcami było pięciu nowych senatorów PiS: Wiktor Durlak, b. asystent senatora Stanisława Koguta, który od 2014 roku zasiadał w radzie powiatu nowosądeckiego; Ewa Gawęda, żona senatora PiS IX kadencji i wiceministra energii Adama Gawędy, była radną sejmiku województwa śląskiego. Samorządowcem był też Mariusz Gromko; pełnił funkcję radnego miejskiego w Białymstoku; przez blisko dwie kadencje był szefem klubu PiS w radzie miejskiej.

Doświadczenie samorządowe mają też inni nowi senatorowie PiS: Marek Komorowski był wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego na Podlasiu, Dorota Tobiszowska - żona Grzegorza Tobiszowskiego, który do czerwca 2019 roku piastował stanowisko wiceministra energii - zasiadała w radzie miasta Rudy Śląskiej.

Wśród nowych senatorów KO, którzy byli wcześniej posłami, jest Krzysztof Brejza - polityk PO, szef sztabu wyborczego i aktywny poseł, który doprowadził m.in. do ujawnienia i nagłośnienia sprawy nagród dla ministrów w rządzie Beaty Szydło. Do Senatu też inni byli posłowie PO: Artur Dunin, Antoni Mężydło, Beata Małecka-Libera, Wojciech Ziemniak, Magdalena Kochan, Paweł Arndt, a także Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Stanisław Lamczyk.

Senatorami z KO zostali także politycy PO, którzy w swojej karierze zasiadali i w Sejmie, i w Parlamencie Europejskim: Adam Szejnfeld, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Jolanta Hibner. Senatorem KO został także były polityk PiS Kazimierz Michał Ujazdowski - wieloletni poseł, minister kultury w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego i wicemarszałek Sejmu IV kadencji. Ujazdowski w 2014 został europosłem PiS, ale w 2017 r. wystąpił z tej partii, by w 2018 r. nawiązać współpracę z Platformą Obywatelską.

Fotel posła na miejsce w Senacie zamienił też Michał Kamiński (PSL-UED) - wieloletni poseł na Sejm i b. europoseł, w latach 2007–2009 rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do listopada 2010 r. polityk PiS i spin doktor tej partii, odpowiedzialny za kampanie i spoty wyborcze.

Kamiński wystąpił z PiS w związku z uczestnictwem w nowym projekcie Polska Jest Najważniejsza. W wyborach do PE w 2014 był kandydatem PO, ale nie uzyskał reelekcji. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski z listy PO; w lipcu 2016 został wykluczony z klubu i partii, a we wrześniu 2016 wraz innymi byłymi posłami PO współtworzył koło poselskie Europejscy Demokraci. W styczniu 2018, jako przedstawiciel UED, wstąpił do klubu poselskiego PSL, aby miał on potrzebną do istnienia liczbę posłów.

Senatorami zostali też Krzysztof Kwiatkowski (niezależ.) - były poseł PO i b. szef NIK, a także wieloletni poseł PO i b. sekretarz generalny partii Stanisław Gawłowski (niezależ). Mandat zdobył także Marcin Bosacki (KO), który wcześniej był ambasadorem RP w Kanadzie, a w latach 2010-13 - rzecznikiem MSZ

W Senacie liczną reprezentację będą mieli także b. samorządowcy. Z KO do Senatu dostali się b. radna z Sosnowca Joanna Sekuła, b. radny wojewódzki z Lublina i polityk Nowoczesnej Jacek Bury oraz b. radna śląskiego sejmiku wojewódzkiego Halina Bieda. Radnymi miejskimi byli też senatorowie-elekci: Agnieszka Gorgoń-Komor - w Bielsku-Białej i Ewa Matecka - w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w 2014 r. została powołana na stanowisko drugiego zastępcy prezydenta miasta. W zarządzie województwa pomorskiego, od 2018 r. w randze wicemarszałka, zasiadał Ryszard Świlski.

Radnym sejmiku województwa śląskiego był Wojciech Konieczny (SLD), zaś Ryszard Bober (PSL) w latach 2014–2019 przewodniczył sejmikowi kujawsko-pomorskiemu.

Niektórzy nowi senatorowie byli wcześniej prezydentami miast. Zygmunt Frankiewicz (KO) prezydentem Gliwic był przez 26 lat (1993–2019), a Wadim Tyszkiewicz prezydentem Nowej Soli przez lat 17 (2002–2019); Janusz Gromek (KO) - w latach 2006–2018 był prezydentem Kołobrzegu. Janusz Pęcherz (KO) w latach 2002–2014 był prezydentem Kalisza, potem uzyskał mandat radnego miejskiego.

Żadnych funkcji poselskich czy samorządowych nie pełnili wcześniej nowi senatorowie: przedsiębiorca Beniamin Godyla (KO) oraz prawniczka, wiceprezes Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka (SLD). (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek