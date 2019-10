"Chcę jasno powiedzieć, w moich najbliższych zawodowych planach nie ma przeprowadzki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - powiedział w radiowej Jedynce Szczerski, pytany o spekulacje medialne, że miałby objąć fotel szefa MSZ.

"Jestem umówiony z panem prezydentem, z panem premierem i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na zupełnie inny scenariusz, dotyczący moich planów zawodowych. Mam nadzieję, że ten plan będzie realizowany. Na razie, najbliższe moje palny zawodowe nie obejmują przenosin na Aleje Szucha" - zapowiedział Szczerski.

Dopytywany, jakie są to plany, odparł, że jak będą się one realizować, to wówczas będzie o tym informował. "Te spekulacje medialne, które dotyczą objęcia przeze mnie funkcji ministra spraw zagranicznych już teraz po wyborach parlamentarnych w nowym rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, nie są zgodne z prawdą" - podkreślił prezydencki minister. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta