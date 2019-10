DocPlanner, wiodąca na świecie platforma do umawiania wizyt lekarskich online, do której należy ZnanyLekarz.pl, ogłosił w poniedziałek przejęcie firmy TuoTempo - wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań CRM (Customer Relationship Management. czyli „zarządzanie relacjami z klientem”) dla dużych placówek, medycznych.

DocPlanner to szybko rozwijająca się, wiodąca na świecie, cyfrowa platforma usług medycznych. Oferuje lekarzom i placówkom medycznym pakiet usług marketingowych oraz oprogramowanie, które pozwalają dostarczać lepszą i bardziej wydajną opiekę zdrowotną. Firma zapewnia pacjentom możliwość rezerwacji wizyt lekarskich online oraz - dodawania opinii o lekarzach lub specjalistach. Ponadto DocPlanner oferuje lekarzom i klinikom rozwiązania SaaS (ang. Software as a Service, oprogramowanie sprzedawane jako usługa) wykorzystywane do optymalizacji przepływu pacjentów, ograniczania odwoływanych wizyt i digitalizacji swoich praktyk. Wszystko po to, by jeszcze bardziej skoncentrować się na pacjentach i sprawiać, by służba zdrowia była bardziej nowoczesna.

TuoTempo zapewnia wielofunkcyjny, pacjencki CRM adresowany do dużych podmiotów medycznych, oparty się na trzech filarach - portal dla pacjenta, interaktywna komunikacja i zaangażowanie oraz analiza zachowań. System integruje się z oprogramowaniami w placówkach medycznych i szpitalach umożliwiając automatyzację i usprawnienie ich pracy. Z kolei pacjenci mogą korzystać z interaktywnych usług cyfrowych, m.in. aplikacji mobilnej, poprzez którą sprawdzą swoje wyniki badań lub historię leczenia, ale także rezerwacji i płatności online, przypomnień i kampanii informacyjnych, ankiet satysfakcji, check-in’ów czy video konsultacji. TuoTempo sprawia, że relacje między placówkami medycznymi, a pacjentami są natychmiastowe i łatwiejsze, co zmniejsza koszty zarządzania i zwiększa zadowolenie i satysfakcję pacjentów.

Do tej pory Grupa DocPlanner koncentrowała się na świadczeniu rozwiązań systemowych dla mniejszych podmiotów medycznych - placówki od 2 do 20 lekarzy i lekarze indywidualni. Dzięki przejęciu TuoTempo rozszerzy ofertę dla największych dostawców usług medycznych, inwestując kapitał, doświadczenie sprzedażowe i koncentrując się na wspieraniu zespołów sprzedażowych, obsługi klienta i rozwoju produktu.

Piotr Radecki, Dyrektor Zarządzajacy w ZnanyLekarz.pl mówi: „To dla nas kluczowe przejęcie będące jednocześnie dużym wyzwaniem, Cieszymy się, że możemy powitać Donatello Bianco i silny zespół z TuoTempo w naszej DocPannerowej rodzinie. Jednoczymy siły po to, by wspierać i digitalizować służbę zdrowia oraz poprawiać doświadczenia pacjentów w kolejnym, bardzo ważnym dla nas segmencie - placówek medycznych”.

Donatello Bianco, założyciel i dyrektor generalny TuoTempo, który pozostanie w firmie DocPlanner po przejęciu, wyjaśnia: „W Grupie DocPlanner znaleźliśmy idealną mieszankę energii, sposobu myślenia i międzynarodowej kultury, której potrzebujemy, aby skalować nasz CRM na całym świecie. Mariusz Gralewski i zespół DocPlanner wspaniale reprezentują te wartości, To Idealny partner, na którego czekaliśmy od dawna”.